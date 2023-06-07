Стало известно, во сколько «ПСЖ» обойдётся увольнение Галтье

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье скоро покинет свой пост.

Парижане под руководством 56-летнего специалиста завоевали чемпионский титул Лиги 1, но провалились в Лиге чемпионов и Кубке Франции, вылетев на стадии 1/8 финала от «Баварии» и «Марселя» соответственно. Отставка Галтье уже давно считается неизбежной, но сторонам ещё предстоит согласовать её условия. По сведениям L'Equipe, досрочное расторжение контракта с наставником обойдётся «ПСЖ» в несколько миллионов евро. Переговоры уже ведутся, и об уходе француза будет объявлено вскоре после достижения компромисса.