«Челси» предлагает Угарте на 3 миллиона меньше, чем «ПСЖ», но игрок предпочитает команду из Лондона

Лондонский «Челси» лидирует в борьбу за полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. По информации от Record Portugal, «пенсионеры» предлагают уругвайцу зарплату в размере двух миллионов евро в год. Это не три меньше, чем футболисту предлагает «ПСЖ». Тем не менее, Мануэль всё равно предпочитает вариант с переездом в Лондон.

Отмечается, что Угарте больше нравится проект «Челси». Новый тренер команды Маурисио Почеттино уже связался с уругвайцем для обсуждения его роли в команде. Напомним, у Мануэля в контракте есть фиксированная сумма отступных в размере 60 миллионов евро.