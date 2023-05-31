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«Челси» предлагает Угарте на 3 миллиона меньше, чем «ПСЖ», но игрок предпочитает команду из Лондона

31 Мая 2023 • 11:32 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Лондонский «Челси» лидирует в борьбу за полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. По информации от Record Portugal, «пенсионеры» предлагают уругвайцу зарплату в размере двух миллионов евро в год. Это не три меньше, чем футболисту предлагает «ПСЖ». Тем не менее, Мануэль всё равно предпочитает вариант с переездом в Лондон.

Отмечается, что Угарте больше нравится проект «Челси». Новый тренер команды Маурисио Почеттино уже связался с уругвайцем для обсуждения его роли в команде. Напомним, у Мануэля в контракте есть фиксированная сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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