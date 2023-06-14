Шкриньяр высказался о скором переходе в «ПСЖ»

Центральный защитник Милан Шкриньяр скоро пополнит ряды «Пари Сен-Жермен».

28-летний футболист покинет «Интер» свободным агентом – он подписал предварительный контракт с «ПСЖ» ещё зимой. Концовку сезона словак пропустил из-за травмы спины, потребовавшей хирургического вмешательства.

«Я рисковал усугубить травму, если бы продолжил играть. Рад, что решил сделать операцию, но жалею, что не согласился на это раньше. Теперь я чувствую себя прекрасно.

Посмотрим, что будет в Париже. Я пытался наверстать упущенное на тренировках, но без участия в матчах нельзя найти игровой ритм. Я полон решимости и готов помогать команде. Сейчас важнее всего то, что я ощущаю себя здоровым», – цитирует L'Equipe Шкриньяра.