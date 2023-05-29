АПЛ – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Асенсио

Вингер Марко Асенсио проводит последние недели в качестве игрока мадридского «Реала».

Испанец решил не продлевать истекающий контракт с клубом, поэтому с июля станет свободным агентом. За 27-летним игроком уже выстроилась очередь из многочисленных представителей ведущих чемпионатов, однако наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры считается Английская премьер-лига, докладывает журналист Пабло Поло. Ощутимые шансы на подписание Асенсио остаются и у французского «Пари Сен-Жермен».

По слухам, пригласить Марко Асенсио намерена «Астон Вилла», и футболист вполне допускает переход в бирмингемский клуб.