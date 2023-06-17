«ПСЖ» вновь интересен Луис Энрике

Луис Энрике вернулся в число основных кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

Ожидается, что в скором времени должность наставника освободит Кристоф Галтье, и в парижском клубе уже давно подыскивают сменщика. Имя Юлиана Нагельсманна больше не фигурирует в списках интересов гранда Лиги 1, поскольку переговоры с немецким наставником завершились неудачей. Новым фаворитом называется Тьяго Мотта из «Болоньи». Кроме того, как информирует L'Equipe, в «ПСЖ» вновь всерьёз рассматривают возможность назначения ныне безработного Луиса Энрике, так и не договорившегося с «Наполи». Ещё одним претендентом считается Хаби Алонсо из «Байера».