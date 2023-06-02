Хави рассказал, когда Месси определится со своим будущим

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ранее выступавший за каталонский клуб, определится с планами касательно продолжения своей карьеры.

«Месси примет решение о своём будущем на следующей неделе, а пока давайте оставим его в покое. Не думаю, что если мы будем постоянно думать о нём, его возможное возвращение точно состоится», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, вчера главный тренер парижского клуба Кристоф Галтье сказал, что Месси после окончания текущего сезона покинет клуб. Позже пресс-служба парижан заявила, что специалист оговорился.