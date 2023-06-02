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Хави рассказал, когда Месси определится со своим будущим

02 Июня 2023 • 10:30 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ранее выступавший за каталонский клуб, определится с планами касательно продолжения своей карьеры.

«Месси примет решение о своём будущем на следующей неделе, а пока давайте оставим его в покое. Не думаю, что если мы будем постоянно думать о нём, его возможное возвращение точно состоится», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, вчера главный тренер парижского клуба Кристоф Галтье сказал, что Месси после окончания текущего сезона покинет клуб. Позже пресс-служба парижан заявила, что специалист оговорился.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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