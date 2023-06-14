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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале» слухи

14 Июня 2023 • 01:02 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Мадридский «Реал» планирует оформить подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Во вторник стало известно о намерении «ПСЖ» продать игрока в связи с его решением не продлевать контракт, истекающий в 2024 году. Главным претендентом на 24-летнюю суперзвезду сборной Франции считается мадридский «Реал», куда предпочитает перебраться и сам Мбаппе. По информации Le Parisien, зарплата нападающего в «королевском клубе» может составить порядка 25 млн евро в год «чистыми». Трансфер обойдётся испанскому гранду в 200 млн евро.

Килиан Мбаппе отыграл 260 матчей за «ПСЖ», 212 раз поразив чужие ворота. В прошедшей кампании он стал автором 41 гола и десяти ассистов в 43 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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