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Чемпионат Испании. Ла Лига

В руководстве «Барселоны» не исключают трансфер Неймара слухи

07 Июня 2023 • 21:32 Комментировать (2)
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

В «Барселоне» нет единогласного мнения относительно возвращения Неймара.

Бразилец покинуть «ПСЖ» после открытия летнего трансферного окна, и среди претендентов на него назывались английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Тони Хуанмарти, в руководстве «Барселоны» есть люди, не исключающие подписание 31-летнего игрока, однако тренерский штаб «сине-гранатовых» в таком варианте совершенно не заинтересован.

Неймар скандально покинул «Барселону» в 2017 году, перебравшись в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро. В минувшей кампании он отметился 18 голами и 17 ассистами в 29 поединках за парижан во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Июня 2023 в 22:23
ай.. дафай - пакупай! А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
07 Июня 2023 в 21:40
Неймар : Только вместе с Месси... А-ха-ха-ха ..
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