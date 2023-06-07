В «Барселоне» нет единогласного мнения относительно возвращения Неймара.

Бразилец покинуть «ПСЖ» после открытия летнего трансферного окна, и среди претендентов на него назывались английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Тони Хуанмарти, в руководстве «Барселоны» есть люди, не исключающие подписание 31-летнего игрока, однако тренерский штаб «сине-гранатовых» в таком варианте совершенно не заинтересован.

Неймар скандально покинул «Барселону» в 2017 году, перебравшись в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро. В минувшей кампании он отметился 18 голами и 17 ассистами в 29 поединках за парижан во всех турнирах.