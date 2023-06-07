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Чемпионат Испании. Ла Лига

Друг Месси: «Лео разбит морально, «Барселона» поступила нехорошо»

07 Июня 2023 • 20:40 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Близкий друг Лионеля Месси осудил действия «Барселоны» в вопросе возвращения игрока.

Как стало известно из последних сообщений СМИ, аргентинец перейдёт в «Интер Майами». Сам футболист хотел вернуться в «Барселону», но не получил от каталонского клуба гарантий.

«Месси морально сломлен. «Барселона» обещала ему, что он сможет вернуться, как только это будет возможно, и уверяла, что вопрос будет улажен в мае. Они хотят выставить его в плохом свете, заявляя о том, что всё зависит только от него и переход в другой клуб будет исключительно его выбором, но это не так. Клуб поступает нехорошо», – цитирует Barca Universal друга Месси Алессандро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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