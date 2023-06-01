Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин вспомнил, как выступал за «Пари Сен-Жермен».

Итальянский футболист защищал цвета парижан с осени 2020 года по лето 2021. Ему удалось отметиться 17 забитыми мячами в 41 матче за французский гранд.

«Мой опыт игры в «ПСЖ»? Это лучший отрезок в моей карьере, мне действительно там нравилось. Я не забуду то, чему научился в этом клубе, и прекрасные моменты, которые я там пережил», – заявил в интервью ViewsFrance 23-летний игрок.

В нынешней кампании Мойзе Кин провёл 39 матчей за «Ювентус», восемь раз поразив ворота соперников. Напомним, что туринский клуб выкупил форварда у «Эвертона» за 30 млн евро.