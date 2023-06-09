Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» и Нагельсманн провели переговоры, но пока не договорились

09 Июня 2023 • 22:15 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Юлиан Нагельсманн ещё не согласовал условия своего назначения в «Пари Сен-Жермен».

Немецкий специалист остаётся главным претендентом на должность главного тренера парижан. Стороны уже провели переговоры, которые, как отмечается, прошли весьма «позитивно», но до полной договорённости пока далеко. Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, в скором времени состоится новый этап обсуждений.

Юлиан Нагельсманн заменит во главе парижского гранда Кристофа Галтье, если всё пойдёт по плану руководства клуба. Напомним, что прежним местом работы немецкого наставника была «Бавария».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
23:05 · Франция. Лига 1
Суарес: «Мы с Неймаром и Месси планируем завершить карьеру в одном клубе»
22:56 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» усилился защитником «Ренна» официально
22:54 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не претендует на Кефрена Тюрама, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и Нагельсманн провели переговоры, но пока не договорились
21:37 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что думает о переходе Месси в «Интер Майами»
21:29 · Франция. Лига 1
Анри прокомментировал слухи о назначении в «ПСЖ»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-аналитик «Ливерпуля» Грэм: Мбаппе — лучший в Европе, но «мерсисайдцы» не могут его подписать
21:16 · Италия. Серия А
Аллегри хотел оставить Милика в «Ювентусе»
21:09 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь сборной Аргентины: «Уверен, Месси поднимет уровень МЛС» эксклюзив
20:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отказалась от Неймара – названы причины слухи
20:37 · Франция. Лига 1
​Состояние вратаря «ПСЖ» Рико ухудшилось
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» сомневается в необходимости покупки Кейна слухи
18:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» не будет выкупать Милика слухи
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Президент «ПСЖ» помогает шейху купить «Манчестер Юнайтед» 1
17:10 · Франция. Лига 1
Агент: Головин настроен полностью отработать свой контракт с «Монако»
Все новости
Рекомендуем