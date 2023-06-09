«ПСЖ» и Нагельсманн провели переговоры, но пока не договорились

Юлиан Нагельсманн ещё не согласовал условия своего назначения в «Пари Сен-Жермен».

Немецкий специалист остаётся главным претендентом на должность главного тренера парижан. Стороны уже провели переговоры, которые, как отмечается, прошли весьма «позитивно», но до полной договорённости пока далеко. Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, в скором времени состоится новый этап обсуждений.

Юлиан Нагельсманн заменит во главе парижского гранда Кристофа Галтье, если всё пойдёт по плану руководства клуба. Напомним, что прежним местом работы немецкого наставника была «Бавария».