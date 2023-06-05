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Чемпионат Франции. Лига 1

Бензема и Рамос могут вновь стать одноклубниками слухи

05 Июня 2023 • 02:21 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

Саудовский «Аль-Иттихад» намерен усилиться не только Каримом Бензема, но и Серхио Рамосом.

Мадридский «Реал» уже объявил о скором уходе французского футболиста, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с «Аль-Иттихадом». По сообщениям Cadena SER, клуб из Саудовской Аравии может не ограничиться приглашением одной звезды с мировым именем: сейчас в «Аль-Иттихаде» ведётся работа над подписанием Серхио Рамоса, который покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Напомним, что испанский центральный защитник выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. Карим Бензема представлял цвета «сливочных» с 2009 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Серхио Рамос Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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