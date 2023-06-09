Неймар рассказал, что думает о переходе Месси в «Интер Майами»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о решении Лионеля Месси перебраться в «Интер Майами».

Давние друзья, знакомые ещё со времён совместного выступления за «Барселону», не будут играть вместе с нового сезона. Аргентинец продолжит карьеру в МЛС, а бразилец пока остаётся в Париже.

«Я знал об этом заранее. Месси – один из моих лучших друзей, и знакомство с ним – один из главных подарков мне от футбола. Мы говорили с ним на тему его будущего, и я поддержал его выбор, сказав, что в Майами он будет счастлив, С ним МЛС станет гораздо более популярной лигой, он изменит местный футбол. Конечно, его уход из «ПСЖ» принёс смешанные чувства, но давайте смотреть на всё с положительной стороны», – цитируют французские СМИ Неймара.