Месси и Неймар отправились в раздевалку вместо празднования чемпионства с «ПСЖ»

Лидеры атаки «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Неймар не стали дожидаться окончания празднования командой победы в чемпионате.

Парижане уступили «Клермону» в поединке последнего тура (2:3), что никак не повлияло на судьбу чемпионства – ранее столичный гранд уже гарантировал себе титул. Как сообщает журналист Андрес Онрубия, Месси и Неймар покинули поле и отправились в раздевалку, когда команда совершала круг почёта, празднуя завоевание чемпионства на «Парк де Пренс». Примеру звёздных игроков последовал и рулевой Кристоф Галтье, ушедший в раздевалку, не сфотографировавшись с коллективом.

Напомним, что Лионель Месси больше не сыграет за «ПСЖ» – клуб уже объявил о его уходе по окончании сезона.