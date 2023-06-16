Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд интересен «Пари Сен-Жермен».

Гранд французской Лиги 1 очень высоко оценивает способности 25-летнего англичанина, и слухи о возможном переезде игрока в Париж фигурируют в прессе уже давно. По информации журналиста Криса Уилера, сделка по обмену Маркуса Рэшфорда на Килиана Мбаппе пока маловероятна, но не исключена. «Красные дьяволы» рассчитывают подписать новый долгосрочный контракт со своим лидером в скором времени.

Напомним, что «ПСЖ» намерен продать Мбаппе текущим летом, и «Манчестер Юнайтед» считается одним из претендентов на 24-летнего форварда.