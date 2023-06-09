Суарес: «Мы с Неймаром и Месси планируем завершить карьеру в одном клубе»

Форвард бразильского «Гремио» Луис Суарес поделился мыслями о своём будущем.

36-летний футболист, по сведениям различных изданий, уже в скором времени может воссоединиться с Лионелем Месси в «Интер Майами», однако сам уругваец такую информацию не подтвердил. Тем не менее, по словам Суареса, он всё же намеревается поиграть в одной команде с аргентинцем в будущем: «Мы с Неймаром и Месси надеемся провести последние дни наших карьер в одном клубе. Мы будем просто наслаждаться футболом, прежде чем завершим выступления. Не знаю, как насчёт Неймара, но мы с Месси определённо ещё будем одноклубниками», – цитируют испанские СМИ Суареса.