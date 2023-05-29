Мбаппе в четвёртый раз подряд признан лучшим игроком Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе снова забирает награду лучшему футболисту чемпионата Франции.

За тур до завершения сезона парижане уже обеспечили себе чемпионское звание, а Мбаппе возглавляет список бомбардиров с 28 голами, опережая Александра Ляказетта из «Лиона» на один мяч. В воскресенье 24-летний форвард «ПСЖ» был в четвёртый раз подряд назван лучшим игроком сезона в Лиге 1.

Что примечательно, награда неизменно достаётся представителям парижского гранда уже в седьмом случае кряду: до Килиана Мбаппе её получали Неймар, Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович. Последним победителем, не представлявшим «ПСЖ», был Александр Ляказетт в сезоне-2014/15.