Энрике согласен возглавить «ПСЖ»

Известный испанский тренер Луис Энрике близок к назначению на пост наставника «ПСЖ», сообщает PSG Community.

По сведениям источника, 53-летний специалист уже несколько дней обсуждает с руководством парижского клуба возможное сотрудничество. Отмечается, что стороны уже успели достичь предварительного соглашения о подписании контракта, который будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата тренера в «ПСЖ» составит 10 миллионов евро в год.

Также сообщается, что Энрике — единственный кандидат на пост наставника «ПСЖ», который не против ухода из команды звёздных нападающих Лионеля Месси и Неймара.

Энрике известен по своей работе в «Барселоне» и сборной Испании. Вместе с «сине-гранатовыми» тренер выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился триумфатором чемпионата Испании.