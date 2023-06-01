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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике согласен возглавить «ПСЖ»

01 Июня 2023 • 09:51 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Известный испанский тренер Луис Энрике близок к назначению на пост наставника «ПСЖ», сообщает PSG Community.

По сведениям источника, 53-летний специалист уже несколько дней обсуждает с руководством парижского клуба возможное сотрудничество. Отмечается, что стороны уже успели достичь предварительного соглашения о подписании контракта, который будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата тренера в «ПСЖ» составит 10 миллионов евро в год.

Также сообщается, что Энрике — единственный кандидат на пост наставника «ПСЖ», который не против ухода из команды звёздных нападающих Лионеля Месси и Неймара.  

Энрике известен по своей работе в «Барселоне» и сборной Испании. Вместе с «сине-гранатовыми» тренер выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился триумфатором чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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ПСЖ КЛЕРМОН
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