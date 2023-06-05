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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте слухи

05 Июня 2023 • 18:51 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Стали известны дополнительные подробности перехода полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте в стан «Пари Сен-Жермен». 

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» начнет выплачивать сумму отступных в размере 60 миллионов евро в следующем году, летом 2024-го. Платеж будет разделен на пять лет.

Романо добавляет, что сегодня Угарте будет представлен как игрок «ПСЖ». Его контракт с чемпионом Франции будет рассчитан на 5 лет.

В сезоне 2022/23 Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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