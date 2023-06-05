Стали известны дополнительные подробности перехода полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте в стан «Пари Сен-Жермен».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» начнет выплачивать сумму отступных в размере 60 миллионов евро в следующем году, летом 2024-го. Платеж будет разделен на пять лет.

Романо добавляет, что сегодня Угарте будет представлен как игрок «ПСЖ». Его контракт с чемпионом Франции будет рассчитан на 5 лет.

В сезоне 2022/23 Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.