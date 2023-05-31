«Бёрнли» нацелился на приобретение полузащитника «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса.

Испанец пополнил ряды парижан прошлым летом, перебравшись из «Наполи», но не смог зарекомендовать себя в качестве постоянного игрока основного состава. Согласно сведениям журналиста Санти Ауны, новым претендентом на Руиса стал английский «Бёрнли». Новичок Премьер-лиги обозначил 27-летнего хавбека в качестве главной трансферной цели на лето. Проблемой может стать запрос «ПСЖ» – французский гранд, вероятно, потребует за игрока солидную сумму.

Фабиан Руис стал автором трёх забитых мячей и трёх результативных передач, проведя 37 матчей за парижан.