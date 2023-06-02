Хави ответил на вопрос о планах «Барселоны» на случай неудачи в сделке по возвращению Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился планами на летнее трансферное окно.

Каталонский гранд рассчитывает вернуть Лионеля Месси, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает уже в этом месяце, но никакой ясности в данном вопросе пока нет.

«Если Лео не придёт этим летом, нам всё равно понадобится игрок подобного профиля. Бернарду Силва? Это было бы замечательно, но провернуть такой трансфер будет очень трудно», – цитирует Barca Universal наставника «Барселоны».

Лионель Месси отметился 21 голом и 20 ассистами в 40 поединках за «ПСЖ» в текущем сезоне. 3 мая парижане проведут матч заключительного тура Лиги 1 против «Клермона», который, как ожидается, станет для аргентинца последним перед сменой клуба.