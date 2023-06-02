«Монако» Головина борется за еврокубки: Интриги последнего тура чемпионата Франции

В субботу вечером пройдут матчи последнего тура чемпионата Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит в турнирную таблицу и рассказывает обо всех интригах, которые ещё живут.
Равенство очков
Для начала мы, как обычно, заглядываем в регламент. При равенстве очков в Лиге 1 первым делом команды сравниваются по общей разности мячей. Дальше при необходимости в ход идут личные встречи (очки, разность голов, количество забитых голов, количество забитых голов на выезде). Следующим критерием является общее количество забитых мячей, а после – общее количество забитых мячей на выезде. Если всё это не помогло расставить команды по местам, считаются очки фэйр-плей, то есть карточки.
Влияние Кубка Франции
Обладателем Кубка Франции стала «Тулуза», которая финиширует в Лиге 1 на 12-м, 13-м или 14-м месте. Завоевав трофей, «Тулуза» получила путёвку в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, шестое место чемпионата Франции еврокубковым не будет. Четвёртое место даёт путёвку в группу Лиги Европы, а пятое – в раунд плей-офф Лиги конференций.
Борьба за еврокубки
«ПСЖ» стал чемпионом Франции. Также в групповой этап Лиги чемпионов пробился «Ланс», гарантировавший себе второе итоговое место. С третьей позиции никуда не денется «Марсель», который начнёт путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Таким образом, путёвки в сильнейший клубный турнир континента от Лиги 1 уже разыграны.
Ниже ситуация интереснее - на два оставшихся билета в еврокубки формально претендуют четыре команды.
|1 ЛЧ
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87
|37
|+50
|85
|2 ЛЧ
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65
|28
|+37
|81
|3 ЛЧ
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67
|39
|+28
|73
|4 ЛЕ
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64
|43
|+21
|66
|5 ЛЕ
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67
|38
|+29
|65
|6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69
|56
|+13
|65
|7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64
|44
|+20
|62
«Труа» - «Лилль»
«Брест» - «Ренн»
«Монако» - «Тулуза»
«Ницца» - «Лион»
«Лион» теоретически может попасть в Лигу конференций. При этом шансы команды Лорана Блана призрачные. «Ткачам» нужна победа над «Ниццей» при поражениях «Монако» и «Ренна». При этом лионцам нужно отыграть девять очков в разности голов у «Ренна» (сейчас у команд +20 и +29 соответственно). В общем, с вероятностью в 99% «Лиона» в еврокубках не будет.
«Лилль» останется в зоне Лиги Европы, если обыграет «Труа». При ничьей или поражении «доги» рискуют вообще остаться без еврокубков, ведь «Ренн» и «Монако» отстают всего лишь на один балл.
«Ренн» при своей победе на 99,999% окажется как минимум в Лиге конференций, ведь «Монако» догнать «красно-чёрных» чисто по разности голов нереально (+29 против +13). «Ренн» отправится в Лигу Европы, если выиграет, а «Лилль» - нет. Ничьей для места в Лиге Европы «Ренну» хватит при поражении «Лилля» и потере очков «Монако», учитывая показатели разности голов. При своём поражении «Ренн» останется в зоне Лиги конференций, если «Монако» тоже уступит.
«Монако» окажется в Лиге Европы, если выиграет, а «Лилль» и «Ренн» - нет. В теории подняться на 4-е место команда Александра Головина может даже в случае ничьей, но это только в теории. В реальности же при ничьей у монегасков будут шансы только на Лигу конференций, но «Ренн» должен проиграть. Если «Монако» проиграет, то на 99,999% останется без еврокубков. Разве что «Ренн» уступит с разницей в 17 голов, и это как минимум!
Борьба за выживание
«Труа», «Аяччо» и «Анже» вылетают из Лиги 1. В последнем туре определится команда, которая дополнит квартет неудачников. Этой командой станет либо «Осер», либо «Нант».
|16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34
|60
|-26
|35
|17 вылет
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36
|55
|-19
|33
|18 вылет
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44
|80
|-36
|23
|19 вылет
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22
|74
|-52
|23
|20 вылет
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33
|80
|-47
|18
«Осер» - «Ланс»
«Нант» - «Анже»
Чтобы сохранить место в Лиге 1, «Нанту» нужно обыграть «Анже» и надеяться на то, что «Осер» не наберёт три очка в игре против «Ланса». При своей победе и ничьей «Осера» «Нант» точно будет выше по разности голов.
Александр Тихий
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