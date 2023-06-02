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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» Головина борется за еврокубки: Интриги последнего тура чемпионата Франции

02 Июня 2023 • 23:37 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
Через 21 ч. 35 мин.

В субботу вечером пройдут матчи последнего тура  чемпионата Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит в турнирную таблицу и рассказывает обо всех интригах, которые ещё живут.

Равенство очков

Для начала мы, как обычно, заглядываем в регламент. При равенстве очков в Лиге 1 первым делом команды сравниваются по общей разности мячей. Дальше при необходимости в ход идут личные встречи (очки, разность голов, количество забитых голов, количество забитых голов на выезде). Следующим критерием является общее количество забитых мячей, а после – общее количество забитых мячей на выезде. Если всё это не помогло расставить команды по местам, считаются очки фэйр-плей, то есть карточки.

Влияние Кубка Франции

Обладателем Кубка Франции стала «Тулуза», которая финиширует в Лиге 1 на 12-м, 13-м или 14-м месте. Завоевав трофей, «Тулуза» получила путёвку в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, шестое место чемпионата Франции еврокубковым не будет. Четвёртое место даёт путёвку в группу Лиги Европы, а пятое – в раунд плей-офф Лиги конференций.

Борьба за еврокубки

«ПСЖ» стал чемпионом Франции. Также в групповой этап Лиги чемпионов пробился «Ланс», гарантировавший себе второе итоговое место. С третьей позиции никуда не денется «Марсель», который начнёт путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Таким образом, путёвки в сильнейший клубный турнир континента от Лиги 1 уже разыграны.

Ниже ситуация интереснее -  на два оставшихся билета в еврокубки формально претендуют четыре команды.

М
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1 ЛЧПСЖ3727468737+5085
2 ЛЧЛанс3724946528+3781
3 ЛЧМарсель3722786739+2873
4 ЛЕЛилль3719996443+2166
5 ЛЕРенн37205126738+2965
6Монако37198106956+1365
7Лион37188116444+2062

«Труа» - «Лилль»

«Брест» - «Ренн»

«Монако» - «Тулуза»

«Ницца» - «Лион»

«Лион» теоретически может попасть в Лигу конференций. При этом шансы команды Лорана Блана призрачные. «Ткачам» нужна победа над «Ниццей» при поражениях «Монако» и «Ренна». При этом лионцам нужно отыграть девять очков в разности голов у «Ренна» (сейчас у команд +20 и +29 соответственно). В общем, с вероятностью в 99% «Лиона» в еврокубках не будет.

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«Лилль» останется в зоне Лиги Европы, если обыграет «Труа». При ничьей или поражении «доги» рискуют вообще остаться без еврокубков, ведь «Ренн» и «Монако» отстают всего лишь на один балл.

«Ренн» при своей победе на 99,999% окажется как минимум в Лиге конференций, ведь «Монако» догнать «красно-чёрных» чисто по разности голов нереально (+29 против +13). «Ренн» отправится в Лигу Европы, если выиграет, а «Лилль» - нет. Ничьей для места в Лиге Европы «Ренну» хватит при поражении «Лилля» и потере очков «Монако», учитывая показатели разности голов. При своём поражении «Ренн» останется в зоне Лиги конференций, если «Монако» тоже уступит.

«Монако» окажется в Лиге Европы, если выиграет, а «Лилль» и «Ренн» - нет. В теории подняться на 4-е место команда Александра Головина может даже в случае ничьей, но это только в теории. В реальности же при ничьей у монегасков будут шансы только на Лигу конференций, но «Ренн» должен проиграть. Если «Монако» проиграет, то на 99,999% останется без еврокубков. Разве что «Ренн» уступит с разницей в 17 голов, и это как минимум!

Борьба за выживание

«Труа», «Аяччо» и «Анже» вылетают из Лиги 1. В последнем туре определится команда, которая дополнит квартет неудачников. Этой командой станет либо «Осер», либо «Нант».

М
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
16Осер37811183460-2635
17 вылетНант37615163655-1933
18 вылетТруа37411224480-3623
19 вылетАяччо3765262274-5223
20 вылетАнже3746273380-4718

«Осер» - «Ланс»

«Нант» - «Анже»

Чтобы сохранить место в Лиге 1, «Нанту» нужно обыграть «Анже» и надеяться на то, что «Осер» не наберёт три очка в игре против «Ланса». При своей победе и ничьей «Осера» «Нант» точно будет выше по разности голов.

Александр Тихий

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