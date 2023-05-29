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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси хочет определиться с будущим в ближайшие дни слухи

29 Мая 2023 • 21:55 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет больше ждать и желает как можно скорее определиться со своим будущим. Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» до сих пор не сделала ему предложение, и у аргентинца нет гарантии, что клуб решится на это.

По информации источника, Месси хочет принять решение о своей дальнейшей карьере в ближайшие дни.

В настоящее время чемпион мира имеет несколько предложений, включая крупный контракт от саудовского «Аль-Хиляля». Среди этих вариантов отсутствует предложение от «Барселоны», поскольку все еще зависит от финансового фэйр-плей, которым каталонцы сильно ограничены.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль
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