Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет больше ждать и желает как можно скорее определиться со своим будущим. Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» до сих пор не сделала ему предложение, и у аргентинца нет гарантии, что клуб решится на это.

По информации источника, Месси хочет принять решение о своей дальнейшей карьере в ближайшие дни.

В настоящее время чемпион мира имеет несколько предложений, включая крупный контракт от саудовского «Аль-Хиляля». Среди этих вариантов отсутствует предложение от «Барселоны», поскольку все еще зависит от финансового фэйр-плей, которым каталонцы сильно ограничены.