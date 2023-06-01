В «Сочи» сообщили, что в планы клуба не входит приглашение Месси

В «Сочи» отреагировали на новость об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.

Ранее об уходе 35-летнего Месси сообщил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в «Сочи»? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется», — говорится в заявлении «Сочи», размещённом в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 40 игр, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Свой последний матч в футболке французского клуба звёздный аргентинец проведёт в субботу, 3 июня, против «Клермона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.