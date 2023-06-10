Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» требует солидную компенсацию за Нагельсманна, «ПСЖ» ещё не начал обсуждение этого вопроса

10 Июня 2023 • 01:31 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

«Бавария» рассчитывает заработать на Юлиане Нагельсманне, который покинул клуб ещё в марте.

«Пари Сен-Жермен» считает немецкого наставника приоритетным вариантом на тренерский мостик – переговоры между сторонами уже состоялись. Как известно, будущему работодателю Нагельсманна, кто бы им ни стал, придётся выплатить «Баварии» внушительную компенсацию. По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» запрашивает порядка 10-15 млн евро, но «ПСЖ» ещё не обращался к мюнхенцам по данному вопросу.

Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию» на протяжении неполных двух сезонов. О его отставке было объявлено 24 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
01:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует солидную компенсацию за Нагельсманна, «ПСЖ» ещё не начал обсуждение этого вопроса
01:07 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» не беспокоятся из-за слов агента Дэвиса о «Реале»
00:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует устраивать распродажу в летнее трансферное окно
09 Июня
22:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кьезу
21:35 · Германия. Бундеслига
Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи
21:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует переговоров по Влаховичу
21:10 · Германия. Бундеслига
Тель не уйдёт из «Баварии»
20:11 · Германия. Бундеслига
Эван Н'Дика может перейти в «Рому» слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Вердер» подписал полузащитника «Ливерпуля» официально
13:48 · Англия. Премьер-лига
Кейта переходит из «Ливерпуля» в немецкий клуб
12:59 · Германия. Бундеслига
Горецка может покинуть «Баварию» в конце лета
12:43 · Англия. Премьер-лига
Уход Салихамиджича может позволить Гравенберху покинуть «Баварию»
12:23 · Германия. Бундеслига
Лаймер – о переходе в «Баварию»: «Моя мечта осуществилась»
Все новости
Рекомендуем