«Бавария» требует солидную компенсацию за Нагельсманна, «ПСЖ» ещё не начал обсуждение этого вопроса

«Бавария» рассчитывает заработать на Юлиане Нагельсманне, который покинул клуб ещё в марте.

«Пари Сен-Жермен» считает немецкого наставника приоритетным вариантом на тренерский мостик – переговоры между сторонами уже состоялись. Как известно, будущему работодателю Нагельсманна, кто бы им ни стал, придётся выплатить «Баварии» внушительную компенсацию. По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» запрашивает порядка 10-15 млн евро, но «ПСЖ» ещё не обращался к мюнхенцам по данному вопросу.

Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию» на протяжении неполных двух сезонов. О его отставке было объявлено 24 марта.