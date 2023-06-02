Корнеев — о возможном переезде Месси в Саудовскую Аравию: «Я не понимаю, как можно отказываться от таких предложений»

Футбольный функционер Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переезде нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.

«Я не понимаю, как можно отказываться от таких предложений. Переход Месси в Саудовскую Аравию — это больше про развитие страны, это политика уже. Но таких денег никто не платит. Главное — затащить этих двух монстров: Роналду и Месси», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что по итогам этого сезона Месси снова получит «Золотой мяч» и отправится в МЛС.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец забил 21 гол и записал на свой счет 20 ассистов в 40 матчах во всех турнирах. Трудовой договор Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня и вряд ли будет продлен. По данным СМИ, саудовский «Аль-Хиляль» предлагает игроку контракт с окладом в 500 миллионов евро в год.