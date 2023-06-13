Конате: «Нагельсманн – отличный выбор для «ПСЖ»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал, что думает о возможном назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера «ПСЖ».

Немецкий рулевой считается приоритетным кандидатом на роль сменщика Кристофа Галтье. По словам Конате, работавшего под началом Нагельсманна в «РБ Лейпциге», парижский гранд не ошибся с выбором: «Любовь к «ПСЖ» заложена в генах в нашей семье, все мои старшие братья поддерживали этот клуб с детства, – рассказывает Конате, родившийся в Париже. – Нагельсманн – отличный тренер. Если он хочет работать в «ПСЖ», а в «ПСЖ» настроены его назначит, думаю, из этого может получиться нечто прекрасное», – цитирует Rothen s'enflamme 24-летнего футболиста.