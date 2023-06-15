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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может отправить в отставку Кампуша слухи

15 Июня 2023 • 23:06 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Спортивный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш может быть отправлен в отставку.

Считалось, что запланированная в клубе перестройка не коснётся португальского функционера, однако ситуация изменилась. Согласно сведениям A Bola, Кампуш всё же может быть уволен, и одна из причин – ситуация с Килианом Мбаппе. Звёздный француз, напомним, решил не продлевать контракт с «ПСЖ», из-за чего клуб, вероятно, будет вынужден продать его уже текущим летом. Кроме того, правление парижского гранда недовольно некоторыми трансферными сделками, совершёнными по инициативе Кампуша.

Действующий контракт советника рассчитан до середины 2025 года. Свой пост он занял прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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