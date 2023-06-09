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Анри прокомментировал слухи о назначении в «ПСЖ»

09 Июня 2023 • 21:29 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Наставник Тьерри Анри ответил на вопрос о возможном назначении в тренерский штаб «Пари Сен-Жермен».

Знаменитый экс-нападающий рассматривался руководством парижан в качестве ассистента Юлиана Нагельсманна, с которым уже в скором времени может быть подписано контракт. Позднее в СМИ сообщили о неготовности французского гранда делать ставку на такой дуэт, поэтому приход Анри больше не рассматривается. Сам француз прокомментировал ситуацию так: «Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас ни в чём нельзя быть полностью уверенным», – цитирует журналист Саша Нокович специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри Юлиан Нагельсманн
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