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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил об уходе Рамоса официально

03 Июня 2023 • 00:06 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
Через 21 ч. 34 мин.

«ПСЖ» официально объявил о том, что по завершению сезона Серхио Рамос покидает клуб. 37-летний защитник обретёт статус свободного агента, ведь его контракт с грандом Лиги 1 истекает.

В рядах «ПСЖ» Рамос провёл два сезона. В 57 матчах за клуб опытный испанский защитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. «ПСЖ» поблагодарил Серхио за выступления и пожелал успехов будущем.

Напомним, что до перехода в «ПСЖ» Серхио Рамос на протяжении шестнадцати лет защищал цвета «Реала» и стал там легендой клуба.

Последний матч сезона «ПСЖ» проведёт 3 июня – против «Клермона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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ПСЖ КЛЕРМОН
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