«ПСЖ» официально объявил о том, что по завершению сезона Серхио Рамос покидает клуб. 37-летний защитник обретёт статус свободного агента, ведь его контракт с грандом Лиги 1 истекает.

В рядах «ПСЖ» Рамос провёл два сезона. В 57 матчах за клуб опытный испанский защитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. «ПСЖ» поблагодарил Серхио за выступления и пожелал успехов будущем.

Напомним, что до перехода в «ПСЖ» Серхио Рамос на протяжении шестнадцати лет защищал цвета «Реала» и стал там легендой клуба.

Последний матч сезона «ПСЖ» проведёт 3 июня – против «Клермона» на своём поле.