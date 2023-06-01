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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не будет праздновать чемпионство из-за инцидента с Рико

01 Июня 2023 • 17:23 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о Серхио Рико. Голкипер, как известно, получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. В настоящий момент 29-летний испанец находится в тяжёлом состоянии.

«Это была трудная неделя. В субботу мы стали чемпионами, а утро воскресенья получилось плохим. Нас всех это затронуло, было сложно отвлечься на тренировках. Мы хотим пожелать всего наилучшего Рико и его близким.

Футболисты задают вопросы о состоянии Серхио, и мы надеемся, что всё будет хорошо. Нужно верить в медицину», - сказал Галтье журналистам.

Также тренер «ПСЖ» сказал, что после заключительного матча сезона никого празднования не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Серхио Рико
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