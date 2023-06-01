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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» верит в подписание Месси

01 Июня 2023 • 22:42 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

«Барселона» всё ещё рассчитывает вернуть в свои ряды Лионеля Месси

35-летний футболист, который скоро покинет «Пари Сен-Жермен», предпочитает перебраться в каталонский клуб, однако сделка осложняется финансовым положением «сине-гранатовых». Фаворитом в борьбе за Месси, по некоторым данным, является «Аль-Хиляль». По сведениям журналистки Хелены Кондис, в «Барселоне» считают, что подписать Лионеля всё ещё возможно. В клубе надеются, что игрок не примет окончательного решения, пока не поговорит с президентом Жоаном Лапортой.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. Ближайший матч против «Клермона», судя по всему, станет последним для футболиста в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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