Икарди завоевал первый трофей в карьере, не являясь игроком «ПСЖ»

Во вторник вечером стамбульский «Галатасарай» стал в 23-й раз в истории чемпионом Турции. Одним из главных творцов успеха «львов» Стамбула стал аргентинский форвард Мауро Икарди. В начале сезона он перебрался в «Галатасарай» из «ПСЖ» в рамках арендного соглашения.

Как оказалось, чемпионский титул в Турции для Икарди стал лишь первым в карьере трофеем, который он завоевал не в составе парижского гранда. Обладателем своих семи предыдущих трофеев Икарди стал будучи игроком «ПСЖ»: в активе аргентинца два чемпионства в Лиге 1, две победы в Кубке Франции, две победы в Суперкубке страны и победа в Кубке французской лиги.

Напомним, что «Галатасарай» обошёл «Фенербахче» в турнирной таблице на пять очков перед финальным туром чемпионата Турции.

Икарди забил свой 20-й гол в чемпионате Турции