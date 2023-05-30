Икарди забил свой 20-й гол в чемпионате Турции

Сегодня завершился чемпионат турецкой Суперлиги, и стамбульский «Галатасарай» эффектно победил в нем, выиграв в последнем туре у «Анкарагюджю» со счетом 4:1. Эта победа была лишь формальностью - еще до последнего тура стамбульский клуб досрочно выиграл чемпионат.

Два гола в игре против «Анкарагюджю» забил аргентинский нападающий Мауро Икарди, который довел счет своих мячей за стамбульский клуб до двадцать одного в текущем сезоне.

Напомним, что Икарди проводит свой первый сезон в «Галатасарае», раньше он защищал цвета таких клубов, как миланский «Интер» и парижский «ПСЖ».