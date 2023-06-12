Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

- Месси продолжит карьеру в Америке. Вас удивило его решение?

- Не ожидал, честно говоря. Думал, он вернётся в «Барселону». Имя игрока и имя клуба буквально стали синонимами. Сейчас саудовцы и американцы прельщают деньгами футболистов. Криштиану поехал туда, но не думаю, что он получает радость от самого футбола.

- Сегодня можно констатировать состоявшуюся смену поколений?

- Всё к этому движется. Старшие звёзды уходят, младшие приходят, смена точно началась. Последний чемпионат мира многих обрадовал в этом плане. Я говорю про победу сборной Аргентины. Многие считают, что это был последний мундиаль Месси. Тем не менее, я не форсирую события и не говорю, что смена поколений уже завершена. Возрастные игроки обладают опытом, который они передают своим младшим товарищам. Они совсем иначе относятся к футболу, нельзя так сразу всех срубать, ветераны будут уходить постепенно.

- С точки зрения глобального противостояния Холанн и Мбаппе — достойная замена Месси и Роналду?

- Это интересные игроки, они очень много забивают, но они не могут блеснуть искромётными действиями, как Месси и Роналду. Молодые спортсмены более целенаправленны, нацелены на статистику. С каждым поколением футбол изменяется, у каждого поколения есть своя схема. Спорт не стоит на месте, этим он и интересен.

Напомним, что в период с 2021 по 2023 год Месси выступал за «ПСЖ». В общей сложности за парижан 35-летний нападающий провёл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.