Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте стал игроком «Пари Сен-Жермен».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Мануэля Угарте можно считать игроком парижской команды. Важные документы были подписаны, а медицинское обследование пройдено успешно. Сделка оформлена до июня 2028 года.

Романо уточняет, что официальное заявление о переходе Мануэля Угарте в «ПСЖ» планируется сделать в июле, но сама сделка уже фактически завершена.

Ранее сообщалось, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте.

В сезоне 2022/23 Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.