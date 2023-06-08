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Источник: Угарте стал игроком «ПСЖ» слухи

08 Июня 2023 • 19:48 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте стал игроком «Пари Сен-Жермен».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Мануэля Угарте можно считать игроком парижской команды. Важные документы были подписаны, а медицинское обследование пройдено успешно. Сделка оформлена до июня 2028 года.

Романо уточняет, что официальное заявление о переходе Мануэля Угарте в «ПСЖ» планируется сделать в июле, но сама сделка уже фактически завершена.

Ранее сообщалось, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте.

В сезоне 2022/23 Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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