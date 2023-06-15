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«ПСЖ» начал переговоры по Бернарду Силве

15 Июня 2023 • 22:07 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

«Пари Сен-Жермен» работает над подписанием полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Именно парижский гранд с недавних пор считается главным претендентом на португальца, который, как давно сообщалось, подумывает об уходе из «Манчестер Сити». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» уже начал конкретные переговоры с представителями 28-летнего футболиста по условиям контракта. Отмечается, что парижанам будет непросто договориться с «Манчестер Сити», даже если сам игрок даст согласие на переход.

Действующий контракт Бернарду Силвы с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро.

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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