Рамос высказался об уходе из «ПСЖ»

«ПСЖ» официально объявил о том, что по завершению сезона Серхио Рамос покидает клуб. 37-летний испанский защитник сказал несколько слов о своём уходе.

«Носить красно-синюю майку в течение последних двух лет было замечательным опытом. У меня было незабываемое приключение в Париже, и я хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и вашу любовь. Вперёд, «ПСЖ»! – слова Рамоса приводятся на сайте гранда Лиги 1.

За «ПСЖ» Рамос отыграл 57 матчей, в которых забил пять голов и один раз ассистировал партнёру.

Добавим, что в субботу вечером «ПСЖ» проведёт заключительный матч сезона – против «Клермона».