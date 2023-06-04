Месси – лучший ассистент Лиги 1

Лионель Месси завершил сезон с лучшим показателем в Лиге 1 по результативным передачам.

Лидер «Пари Сен-Жермен» ассистировал товарищам по команде 16 раз в матчах чемпионата Франции, с внушительным отрывом опередив конкурентов в битве за звание лучшего ассистента. Второе место в рейтинге разделили Жонатан Клосс из «Марселя» и Неймар из всё того же «ПСЖ» – по 11 голевых передач.

К 16 ассистам Лионель Месси добавил столько же забитых мячей, став вторым бомбардиром парижан после Килиана Мбаппе, выигравшего «Золотую бутсу» Лиги 1 с 29 голами.

Матч 38-го тура против «Клермона» – последний для Месси в «ПСЖ». Аргентинец покидает клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.