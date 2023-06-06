В «Барселоне» готовы смириться с решением Месси перейти в другой клуб

«Барселона» теряет надежду на возвращение в свои ряды Лионеля Месси.

35-летний футболист, который в скором времени расстанется с «ПСЖ», давно ожидает от каталонского клуба официального предложения, но ясности в данном вопросе по-прежнему нет. Аргентинец хотел бы определиться со своим будущим в ближайшее время, и в настоящий момент его готовы пригласить «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».

По обновлённым сведениям журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» понимают, что вернуть Месси будет крайне трудно. Представители клуба с пониманием отнесутся к решению нападающего продолжить карьеру в другом месте, к чему сейчас всё и идёт.