Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может отправиться в саудовскую команду «Аль-Хиляль» этим летом.

Месси готов покинуть «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, так как его контракт истекает в 2025 году. Возможность продления соглашения с парижанами больше не рассматривается, и в последнее время 35-летнего аргентинца активно связывают с возвращением в «Барселону», где он выступал до лета 2021 года.

Тем не менее, саудовский «Аль-Хиляль» проявляет большой интерес к его приобретению. По информации Marca, в клубе предложили Месси огромный контракт на сумму 500 миллионов евро в год, и аргентинец всерьез рассматривает данную возможность.