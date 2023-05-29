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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может перейти в «Аль-Хиляль» слухи

29 Мая 2023 • 19:19 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может отправиться в саудовскую команду «Аль-Хиляль» этим летом.

Месси готов покинуть «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, так как его контракт истекает в 2025 году. Возможность продления соглашения с парижанами больше не рассматривается, и в последнее время 35-летнего аргентинца активно связывают с возвращением в «Барселону», где он выступал до лета 2021 года.

Тем не менее, саудовский «Аль-Хиляль» проявляет большой интерес к его приобретению. По информации Marca, в клубе предложили Месси огромный контракт на сумму 500 миллионов евро в год, и аргентинец всерьез рассматривает данную возможность.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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