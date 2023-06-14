Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес всё ближе к переходу во французский «ПСЖ».

По информации журналиста Керри Хау, чемпион мира планирует перейти в парижский клуб, но не хочет иметь проблем со своим нынешним коллективом. Сообщается, что руководство «рекордмайстера» ищет альтернативы, но не хочет отпускать Эрнандеса просто так, планируя дальнейшие переговоры. «ПСЖ» пока не сделало предложения «Баварии», но сумма трансфера, по слухам, составит не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что Люка Эрнандес выступает на «Альянц Арене» с 2019 года, выиграв Лигу чемпионов и четыре золота Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 50 миллионов евро.