Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола связался с Неймаром.

В прессе всё чаще появляются сведения о скором уходе звёздного бразильца из «ПСЖ» и его вероятном трансфере в один из топ-клубов Английской премьер-лиги. По информации L’Equipe, недавно 31-летнему игроку позвонил Гвардиола. Испанский специалист хотел узнать о душевном состоянии Неймара, не играющего с февраля из-за травмы. Тем не менее, как отмечает источник, речи о переходе футболиста в «Манчестер Сити» пока нет – сделка очень маловероятна.

Неймар отметился 18 голами и 17 результативными передачами в 29 поединках за «ПСЖ» в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 млн евро.