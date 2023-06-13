Названа сумма потенциального трансфера Эрнандеса из «Баварии» в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес хочет перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Мюнхенский клуб предложил французу новый контракт, однако тот предпочитает продолжить карьеру в «ПСЖ». Ожидается, что в ближайшее время руководство «Баварии» и Эрнандес проведут встречу, где примут решение относительно дальнейшего сотрудничества. По сведениям Sky Sport, сумма трансфера 27-летнего игрока может составить порядка 60 млн евро без учёта бонусов. Центрбек продолжает настаивать на своей продаже.

Люка Эрнандес пополнил ряды «Баварии» летом 2019 года, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 80 млн евро.