Романо: «Позиция «ПСЖ» по Мбаппе не изменилась, клуб готов продать его в «Реал»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новой информацией о ситуации вокруг возможного ухода Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что форвард отказался активировать опцию, продлевающую его контракт с «ПСЖ» до 2025 года, и в Париже решили продать звёздного игрока до закрытия нынешнего окна.

«Могу сказать точно, что позиция «ПСЖ» по Мбаппе не изменилась – он либо продлит контракт, либо будет продан. Клуб готов вести переговоры с любыми потенциальными покупателями, включая мадридский «Реал», который изначально планировал заняться подписанием Мбаппе в следующем году», – рассказал Романо.