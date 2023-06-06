Месси не доверяет «Барселоне», игрок склоняется к переезду в США

Лионель Месси готов продолжить карьеру за пределами Европы.

Как известно, аргентинец был заинтересован в возвращении в «Барселону», однако каталонский клуб не предоставил ему никаких гарантий, поэтому тот, судя по всему, устал ждать. Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на бывшего футболиста «Барселоны» Марка Кросаса, Месси не доверяет боссам «сине-гранатовых», помня об обстоятельствах своего ухода двумя годами ранее. Нападающий считает, что переход в «Интер Майами» – оптимальный вариант для него и его семьи.

Напомним, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» и официально станет свободным агентом в конце текущего месяца.