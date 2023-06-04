Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Нагельсманна привлекает проект «ПСЖ»

04 Июня 2023 • 21:35 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Безработный главный тренер Юлиан Нагельсманн может начать новый сезон у руля «Пари Сен-Жермен».

На днях французские СМИ сообщили о том, что именно экс-наставник «Баварии» считается приоритетным вариантом на должность нового главного тренера для руководства «ПСЖ». Как теперь утверждает журналист Лоик Танзи, самого Нагельсманна привлекает проект парижского гранда. Клуб ведёт активную работу над заключением сотрудничества, но договорённость пока не достигнута – немецкий специалист хочет уладить ещё несколько деталей, прежде чем браться за работу.

Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте нынешнего года. В «ПСЖ» он может стать сменщиком Кристофа Галтье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
21:35 · Франция. Лига 1
Нагельсманна привлекает проект «ПСЖ»
19:55 · Испания. Ла Лига
Месси вряд ли вернётся в «Барселону» - названа причина 1
19:14 · Франция. Лига 1
Официально: Клеман уволен с поста главного тренера «Монако» официально
18:32 · Франция. Лига 1
Варианты Месси: Журналист дал коммментарий
17:28 · Франция. Лига 1
Клуб Головина увольняет тренера
17:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» стал ближе к назначению тренера из Германии
17:10 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Месси — лучший футболист в истории» 4
16:50 · Франция. Лига 1
Месси ответил Неймару 1
16:45 · Франция. Лига 1
Неймар трогательно попрощался с Месси
16:16 · Франция. Лига 1
Владельцы выбрали дуэт тренеров для «ПСЖ»
15:24 · Франция. Лига 1
Пономарёв: «Если у Головина есть предложение, то ему надо бежать из «Монако»
14:07 · Франция. Лига 1
Лизаразю - о Месси: «Печально, когда освистывают лучшего футболиста мира» 2
13:58 · Франция. Лига 1
Эффект Месси: «ПСЖ» потерял больше миллиона подписчиков
13:34 · Франция. Лига 1
Дешам: Мбаппе заслужил «Золотой мяч»
12:40 · Испания. Ла Лига
Известен срок контракта Асенсио с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем