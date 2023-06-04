Нагельсманна привлекает проект «ПСЖ»

Безработный главный тренер Юлиан Нагельсманн может начать новый сезон у руля «Пари Сен-Жермен».

На днях французские СМИ сообщили о том, что именно экс-наставник «Баварии» считается приоритетным вариантом на должность нового главного тренера для руководства «ПСЖ». Как теперь утверждает журналист Лоик Танзи, самого Нагельсманна привлекает проект парижского гранда. Клуб ведёт активную работу над заключением сотрудничества, но договорённость пока не достигнута – немецкий специалист хочет уладить ещё несколько деталей, прежде чем браться за работу.

Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте нынешнего года. В «ПСЖ» он может стать сменщиком Кристофа Галтье.