Галтье не считает, что Месси есть за что критиковать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не считает, что критика в адрес Лионеля Месси оправдана. Стоит сказать, что аргентинского футболиста в последнее время не раз освистывали на стадионе «Парк де Пренс».

«Лео был важным элементом команды в этом сезоне. Замечания и критику в его адрес я не нахожу обоснованными. Когда в 35 лет в сезоне с чемпионатом мира посредине ты забиваешь 21 гол и отдаёшь 20 ассистов… Лео 41 раз имел решающее значение. Он всегда помогал команде, был связующим, завершающим», - сказал Галтье журналистам.

Ранее Кристоф Галтье сообщил, что Месси уходит из «ПСЖ» по завершению сезона.

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