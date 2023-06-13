Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может вернуться на родину.

Полгода назад итальянец продлил с парижанами контракт, однако его будущее в клубе остаётся неопределённым. Как сообщает Football Italia, «Рома» готова провернуть громкую сделку: римляне уже начали переговоры с «ПСЖ» по аренде Верратти с возможностью последующего выкупа. На аналогичных условиях из Парижа в Рим в прошлом году приехал Джорджиньо Вейналдум, но нидерландца было решено не выкупать.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.