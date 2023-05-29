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Мбаппе дал однозначный ответ на вопрос о своём будущем

29 Мая 2023 • 00:40 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил намерение остаться в клубе.

Лидер парижан, согласно многочисленным слухам, может сменить клубную прописку грядущим летом, однако сам игрок ясно дал понять, что никуда не собирается: «Я очень счастлив в «ПСЖ», и я доволен тем, что решил стать частью этого проекта. Я останусь здесь на следующий сезон», – передаёт слова 24-летнего француза инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Килиан Мбаппе записал себе в актив 40 забитых мячей и 10 голевых передач в 42 поединках за «ПСЖ» в текущей кампании. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ КЛЕРМОН
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