Мбаппе дал однозначный ответ на вопрос о своём будущем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил намерение остаться в клубе.

Лидер парижан, согласно многочисленным слухам, может сменить клубную прописку грядущим летом, однако сам игрок ясно дал понять, что никуда не собирается: «Я очень счастлив в «ПСЖ», и я доволен тем, что решил стать частью этого проекта. Я останусь здесь на следующий сезон», – передаёт слова 24-летнего француза инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Килиан Мбаппе записал себе в актив 40 забитых мячей и 10 голевых передач в 42 поединках за «ПСЖ» в текущей кампании. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.